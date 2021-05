Erweckung & Verfolgung: Zum Open Doors Tag am 15. Mai

Werbung

Am 15. Mai findet unter dem Motto „Erweckung“ der diesjährige Open Doors Tag statt. Wie schon im letzten Jahr können Interessierte digital daran teilnehmen. „Mit dem Open Doors Tag möchten wir eine Verbindung schaffen zwischen Christen, die Verfolgung erleben, und Christen, die ihren Glauben in Deutschland frei leben können. Wir wollen verdeutlichen, dass wir als eine Gemeinde zusammengehören und unsere Geschwister in Verfolgung unterstützen müssen“, heißt es vom Veranstalter zu dem Event.

Auf dem Programm stehen laut der Website von Open Doors unter anderem Berichte von Christen aus verschiedenen Nationen, die in der Verfolgung Gott erlebt haben. Außerdem wird der Abend von der Outbreakband, Musikerin Darya und von der Spoken Word-Künstlerin Sarah Marie mitgestaltet.

Das Programm wird von 20:15 – 23:00 Uhr auf der Website von Open Doors ausgestrahlt und zwischen 20:15 – 22:45 Uhr auf Bibel TV. Laut Veranstalter wird es auch Streams mit Übersetzung auf Arabisch, Englisch und Farsi geben.