Hat die Kirche in den modernen Zeiten ausgedient? Nein, sie ist notwendiger denn je, findet zumindest Valerie Schönian. In einem Kommentar auf ZEIT Online beschreibt sie, welchen Platz Kirche heute noch einnehmen kann. Gerade in diesen flexiblen und unsicheren Zeiten gebe Kirche Halt, Gemeinschaft, Orientierung und Sinn. All das sind laut Schönian Dinge, die vielen Menschen heute fehlen. Um diese Leute zu erreichen, sollte sich Kirche nach Ansicht der Kommentatorin auf ihre eigentliche Botschaft fokussieren: die Liebe.

Valerie Schönian wurde durch das Projekt „Valerie und der Priester“ bekannt.

