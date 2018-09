Der Münchner Diplom-Kaufmann Reinhardt Schink wird im kommenden Jahr Nachfolger von Hartmut Steeb als Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz (DEA). Der Hauptsvorstand wählte den 53-Jährigen einstimmig, wie die DEA mitteilte.

Schink tritt sein neues Amt am 1. Mai 2019 an. Die offizielle Enführung findet am 12. Juni in Bad Blankenburg statt. Die Amtszeit des Generalsekretärs beträgt sechs Jahre, eine Wiederwahl ist möglich. Sein Vorgänger Hartmut Steeb hat das Amt seit 1988 inne – zunächst nur in den alten Bundesländern, ab 1991 für Gesamtdeutschland.

Zurzeit ist Schink für den Allianz-Versicherungskonzern tätig, wo er seit 1997 in verschiedenen Managementpositionen Verantwortung getragen hat. Zudem ist er stellvertretender Vorsitzender des CVJM in Deutschland, leitete sechs Jahre dessen internationalen Arbeitskreis und ist Mitglied im internationalen Trägerkreis der Bewegung „“Miteinander für Europa“.

Der 53-Jährige stammt aus Backnang in Württemberg, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Nach eigener Aussage ist seine Familie im Pietismus verwurzelt. Wesentliche Impulse erhielt er neben dem CVJM durch die evangelische Jugendarbeit in der Württembergischen Landeskirche. Die Einheit der Christen sei ihm ebenso ein großes Anliegen wie ein glaubwürdiges christliches Leben im Berufsalltag, gerade auch im Bereich Christ und Wirtschaft, heißt es in der Pressemitteilung der Evangelischen Allianz.