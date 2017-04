Am 4. Mai nimmt die Evangelische Pop-Akademie in Witten nun auch offiziell ihren Lehrbetrieb auf. An der Eröffnungsveranstaltung werden Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, und NRW-Familienministerin Christina Kampmann teilnehmen.

Ein Konzert mit Johannes Falk & Friends am Freitagabend (5. Mai) ergänzt die Feierlichkeiten. Ein „Tag der offenen Tür“ in der Pop-Akademie am Sonntag (7. Mai) mit Schnupperkursen, Rudelsingen, Instrumentenparcours und Live-Acts schließt die Eröffnungswoche ab.

„Ich freue mich sehr über die Evangelische Pop-Akademie, die vereint, was oft nur getrennt zu finden ist: hochwertige Ausbildung und geistliche Ausrichtung, Pop-Kultur und Kirche, Liturgie und ‚Lobpreis'“, so Albert Frey, Singer und Songwriter.

Rund 500.000 Euro wurden am Standort in Witten in den Umbau der ehemaligen Stadtbücherei investiert. Hauptsponsor war die Evangelischen Kirche von Westfalen. Die Akademie vereinigt die universitäre Ausbildung zum „Kirchenmusiker Popular Bachelor“ und Angebote für neben- und ehrenamtliche Musiker. Dabei soll sie nicht nur kirchliche Bildungseinrichtung sein, sondern auch einen neuen Kulturort für Stadt, Region und Land bieten. Sie wird getragen von der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Stiftung Creative Kirche und dem Evangelischen Kirchenkreis Hattingen-Witten.