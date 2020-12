Grünes Licht vom Rat der Stadt Hannover: Der Evangelische Kirchentag 2025 wird in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfinden. Es ist eine Rückkehr zu den Anfängen.

Die Evangelische Landeskirche Hannovers, das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover haben den Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) für das Jahr 2025 offiziell in die niedersächsische Landeshauptstadt eingeladen. Damit kehrt der Kirchentag zu seinen Wurzeln zurück. In Hannover rief Reinhold von Thadden 1949 den Deutschen Evangelischen Kirchentag als Bewegung ins Leben. Auch 1967, 1983 und 2005 war die Stadt an der Leine Veranstaltungsort.

„Ich freue mich sehr, dass der Rat der Stadt die Ausrichtung des Kirchentags in Hannover beschlossen hat“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay. “ 2025 wollen wir die Welt zu Gast haben, über große Fragen diskutieren, gemeinsam feiern und der gegenseitigen Wertschätzung ein Zuhause geben.“

Julia Helmke, Generalsekretärin des DEKT, erklärte: „Hannover ist eine ganz besondere Kirchentagsstadt und eng mit der Geschichte unserer Bewegung verbunden.“ Die lila Halstücher des Kirchentag der Friedensdemonstrationen 1983 seien einer ganzen Generation in lebhafter Erinnerung. „Der Kirchentag in Hannover ist für uns alle ein großer Gewinn“, kommentierte Landesbischof Ralf Meister. „Gerade das nun zu Ende gehende Jahr hat uns schmerzlich gezeigt, wie sehr wir aus persönlichen Begegnungen leben. Der Kirchentag ist Gemeinschaft.“

Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist alle zwei Jahre in einer anderen Großstadt zu Gast. Er fand zuletzt 2019 in Dortmund statt. 2023 ist die Stadt Nürnberg Gastgeberin.

