Von wegen „Sommermärchen“. Die Erwartungen an das Reformationsjubiläum waren hoch. Die evangelische Kirche hoffte auf einen Imagegewinn und auch der Staat pushte das Großereignis mit einem Feiertag. Der Tourismus versprach sich rund um Wittenberg, der Stadt, in der Luther seine 500 Thesen veröffentlicht haben soll, einen Besucheransturm. Doch die Resonanz liegt bis dato unter den Erwartungen, bilanziert Ralph Bollmann in der FAZ.

