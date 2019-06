Deutschlandweit begehen Christliche Vereine Junger Menschen (CVJM) am 6. Juni das 175-jährige Bestehen des Vereins in Deutschland. Zahlreiche verschiedene Veranstaltungen wie Filmvorführungen und Konzerte laden dazu ein, das Jubiläum des Deutschen Ablegers der überkonfessionellen und internationalen Jugendbewegung zu feiern. Ein Lied, Video und Materialien sind entstanden, „um gemeinsam Geschichte und Zukunft des ökumenischen Jugendverbandes zu feiern“. Das teilt der CVJM in einer Pressemitteilung mit.

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Dr. Franziska Giffey hat dafür die Schirmherrschaft übernommen, denn „Kinder- und Jugendarbeit gibt jungen Menschen Halt und Orientierung“.

Wie der Verein mitteilt, engagieren sich 60.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort und laden zum Glauben ein. Dadurch erreichen sie jährlich eine Million Menschen pro Jahr

Informationen darüber, wo CVJM-Vereine eine Feier ausrichten, gibt es auf der Jubiläums-Webseite.