Die Allerheiligenkirche im tschechischen Kutná Hora zieht jährlich rund eine halb Million Touristen aus aller Welt an. Das besondere an der Kirche: Das Interieur besteht fast vollständig aus Knochen. Weil es vermehrt Touristen gibt, die das „Ossarium“ weniger zur Andacht als für ein gutes Selfie aufsuchen, sollen sich immer wieder unwürdige Szenen in dem Gebäude abgespielt haben. Die Leitung der Stätte reagierte: Ab Januar 2020 soll das Fotografien in dem Gebäude verboten werden.

LINK: Knochenkirche in Tschechien verhängt Fotoverbot (Spiegel.de)