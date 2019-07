Laut der Bibel sollen die drei Apostel Petrus, Philippus und Andreas in der antiken Stadt Bethsaida aufgewachsen sein. Wo diese liegt, ist bisher allerdings nicht eindeutig geklärt. Nun wollen Wissenschaftler*innen allerdings Indizien dafür gefunden haben, dass Bethsaida im heutigen nordisraelischen Al-Araj liegt. Schon 2017 wurden die Grabungen dort begonnen und nun weitergeführt, wie das „Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins“ (CSAJCO) mitteilte. Die Grabungen fanden unter der Schirmherrschaft des Kinneret College in Israel statt.

In der Gegend wurden zahlreiche römische Gegenstände wie ein Badehaus, Keramik und eine Bronzemünze gefunden. Das passt zur Historie von Bethsaida, denn der Ort wurde unter römischer Herrschaft zur Stadt „Julias“. Außerdem wollen die Archäolog*innen eine alte Kirche entdeckt haben. Hier gibt es Parallelen zu den Beschreibungen von Bischof Willibald von Eichstätt aus dem Jahr 725. Der Geistliche entdeckte damals eine Kirche, die über den Wohnhäusern von Petrus und Andreas gebaut worden war. Die nun entdeckte Kirche passt zu diesen Beschreibungen.

Die Vermutung, dass der Fundort Bethsaida ist, ist nicht unumstritten. Andere Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass Bethsaida eigentlich bei et-Tell liegt.