FORT FUN öffnet Autokino für Gottesdienste

Im Autokino von FORT FUN finden am Sonntag (26. April) zwei Gottesdienste statt, wie der Freizeitpark mitteilt. Sonst werden in dem Kino unterhaltsame Filme gezeigt, jetzt darf dort die Katholische Kirche Meschede Bestwig ihre Messe feiern. Der erste Gottesdienst beginnt um zehn Uhr, Einlass ist um neun Uhr. Für den zweiten Gottesdienst um zwölf Uhr startet der Einlass um elf Uhr. Die zweite Veranstaltung wird speziell für Familien ausgerichtet. „Für uns und die Besucher der zwei Gottesdienste ist das eine ganz besondere Veranstaltung“, sagt Geschäftsführer Andreas Sievering.

In dem Autokino gelten auch am Sonntag die üblichen Sicherheitsvorschriften. Maximal zwei Personen oder eine Familie aus einem Haushalt dürfen in einem Auto sitzen. Außerdem ist eine kostenlose Teilnahme nur nach einer Anmeldung mit Autokennzeichen unter autogottesdienst@katholische-kirche-meschede-bestwig.de möglich. Der Anmeldeschluss ist am Sonntag, 25. April 2020. Auf der Homepage der Gemeinde gibt es weitere Informationen.