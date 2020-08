Haben Sie Sehnsucht nach mehr? Ein unbestimmtes Wissen, dass christlicher Glaube aus mehr bestehen könnte als aus Kirchenzugehörigkeit, sonntäglichen Gottesdiensten und dem Für-wahr-Halten einiger biblischer Grundlagen? Wünschen Sie sich ein Leben mit Gott, das Auswirkungen zeigt und Kreise zieht? In seinem Buch „Mehr – warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen“ zeigt Friedemann Büttel, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein und ein verändertes Leben in Fülle und Vollmacht zu führen. Denn Jünger Jesu zu sein, heißt nicht nur, Predigten zu hören, sondern das Gehörte im alltäglichen Leben umzusetzen und dem Sohn Gottes in allen Lebensbereichen bedingungslos und konsequent nachzufolgen, auf ihn zu sehen und sich von ihm verwandeln zu lassen. Und das ist definitiv mehr als die bloße Zugehörigkeit zu einer Kirche.

Das Buch „Mehr“ holt den Leser aus seiner Komfortzone und stellt ihn vor unbequeme Entscheidungen: Bin ich bereit, Jesus wirklich ernst zu nehmen und mich von ihm verwandeln zu lassen? Will ich von Jesus wirklich lernen oder habe ich mich in der Kirche, in der Gemeinde gut eingerichtet und bin gar nicht mehr auf dem Weg mit Gott? Bin ich bereit, Dinge in meinem Leben aufzugeben und neues Leben zu erlangen? Verbringe ich Zeit mit Gott, wie sieht mein Gebetsleben aus?

Gemeinden in der Pflicht

Dabei bleibt Pfarrer Büttel nicht nur bei den Kirchenmitgliedern, sondern sieht auch die Verantwortlichen in der Pflicht: Wie sehen unsere Gottesdienste aus? Sprechen sie die Menschen unserer Zeit an durch Musik, Gestaltung, Predigt, Inhalt, Raumgestaltung. Oder brauchen wir neben dem Althergebrachten auch Alternativen, um Menschen wieder für Jesus zu begeistern. Sind unsere Kirchen missionarisch ausgerichtet? Werden die Getauften wirklich gelehrt, was es heißt, Jesu Jünger zu sein? Und zwar nicht nur theoretisch, sondern vor allem in der Praxis, gelehrt von Pastoren, Pfarrern und Leitern, die selbst begeistert auf dem Weg mit Jesus sind?

Nachfolge ist das Lebenszentrum des christlichen Glaubens. Eine lebendige Gemeinde, deren Mittelpunkt Jesus ist, die auf ihn hört, von ihm lernt, zu ihm betet, verändert die Menschen und ihr Umfeld. Dabei ist niemand perfekt, niemand vollkommen, weder die Leiter noch die Schüler. Alle sind gemeinsam auf dem Weg, ein Organismus, der aufeinander angewiesen ist.

Friedmann Büttel beleuchtet Nachfolge von allen Seiten. Und er bleibt nicht nur bei der Theorie. Immer wieder gibt er auf den 264 Seiten dieses Hardcover-Buches praktische Tipps und zeigt Übungen zur Umsetzung. So will dieses Werk gelesen und durchdacht werden, alleine oder in Kleingruppen, Gesprächskreisen, Hauskreisen und vor allem in den Leitungskreisen der Gemeinden. Und die Christen, die die Worte dieses Buches ernst nehmen, werden als Nachfolger Jesu wieder an Kraft und Vollmacht gewinnen und die Welt als Salz der Erde verändern, wo immer sie sind. Ein Buch zum mehrmaligen Lesen.

Von Brigitte Keune

Leseprobe (PDF)