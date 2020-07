Werbung

Der Unternehmer Friedhelm Loh und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Friedhelm Loh Group haben zusammen 215.000 Euro für gemeinnützige Projekte gespendet. Das Geld kommt elf regionalen Organisationen sowie der internationalen „Aktion Deutschland hilft“ zugute. Gesammelt wurde das Geld bereits zum Jahreswechsel. Die Mitarbeitenden des Unternehmens spendeten insgesamt 100.000, weitere 115.000 Euro brachte der Inhaber auf. „Es macht mich stolz, dass sich unsere Mitarbeiter in so hohem Maße engagieren, gerade in schwierigen Zeiten. Wir haben alle eine Verantwortung für diejenigen Menschen in unserem Umfeld, die mit Problemen konfrontiert sind. Wir können und wir dürfen helfen – das nehmen wir als Unternehmensgruppe sehr ernst“, sagte Loh laut einer Mitteilung des Unternehmens.

Ein Teil der Spende kommt unter anderem dem evangelischen Diakoniezentrum Hephata in Schwalmstadt-Treysa zugute. Der Verein engagiert sich in Bereichen wie Jugendhilfe, soziale Rehabilitation und Behindertenhilfe. „Mit Hilfe der Spende können wir unser Sportangebot für Kinder mit Behinderungen an Förderschulen verbessern“, sagt Johannes Fuhr, Leiter der dortigen Öffentlichkeitsarbeit. Auch die vier Integrativen Kindertagesstätten der Evangelischen Kirchengemeinde in Monheim am Rhein können sich dank der Unterstützung neue Spielgeräte leisten, an denen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen und lernen können.

Friedhelm Loh ist engagierter Christ und besucht eine Freie evangelische Gemeinde. Er tritt immer wieder als Unterstützer sozialer und christlicher Projekte auf. So gründete er gemeinsam mit dem Bund Freier evangelischer Gemeinden auch die Stiftung christlicher Medien (SCM), zu deren Verlagsgruppe Jesus.de gehört.