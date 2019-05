Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat Friedrich Kramer zum neuen Landesbischof gewählt. Der 54-Jährige erhielt im dritten Wahlgang 56 von 84 Stimmen und setzte sich damit gegen Ulrike Weyer durch. Kramer wird am 7. September seine Vorgängerin Ilse Junkermann ablösen. Deren Dienst endet bereits am 31. August, wie die Landeskirche mitteilt.

Friedrich Kramer studierte Evangelische Theologie in Berlin. Er arbeitete als Pfarrer und in der Jugendarbeit. Seit 2009 ist er Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und Studienleiter für Theologie und Politik.