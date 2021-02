Werbung

Fritz Laubach zählt zu den bekanntesten Theologen im Bereich des Bundes Freier evangelischer Gemeinden und der evangelikalen Bewegung in Deutschland. Am heutigen Sonntag feiert der frühere Vorsitzende der Evangelischen Allianz (1984 bis 1991) seinen 95. Geburtstag.

Laubach war erster Reisesekretär der Studentenmission in Deutschland (SMD), arbeitete als FeG-Pastor in Siegen und Hamburg und war Dozent am freikirchlichen Theologischen Seminar Ewersbach. 1968 übernahm er den Vorsitz der Diakoniestiftung. Ab 1977 bis zu seinem Ruhestand leitete er die Diakonie. Außerdem war er von 1986 bis 1999 Vorsitzender des Hilfswerkes „Hilfe für Brüder“ und gehörte von 1968 bis 1984 dem Vorstand des Evangeliums-Rundfunks (ERF) an.

Durch sein Buch „Aufbruch der Evangelikalen“ (1972) trug Laubach zur Etablierung des Begriffs „evangelikal“ im deutschen Sprachraum bei.