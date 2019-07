Das UNESCO-Welterbekomitee hat die Geburtskirche Jesu in Bethlehem von der Liste der gefährdeten Welterben genommen. Wie die UNESCO mitteilt, begründete das derzeit in Baku tagende Komitee seine Entscheidung mit Renovierungsarbeiten an der Kirche. Das Dach, die Außenfassaden, die Mosaike und Türen sind restauriert worden. Außerdem ist ein Tunnelprojekt im Zentrum Bethlehems eingestellt worden und es wurde ein Managementplan erstellt, wie das Gelände zukünftig erhalten werden soll.

Die Geburtskirche befindet sich zehn Kilometer südlich von Jerusalem. Seit dem zweiten Jahrhundert gilt sie als der Geburtsort Jesu. Die heutige Kirche stammt aus dem sechsten Jahrhundert. 2012 hatte die UNESCO das Gotteshaus als Welterbe anerkannt. Wegen seines schlechten Zustands hatte sie es gleichzeitig als gefährdet eingestuft. In die Liste gefährdeter Welterbe werden Gebäude nach Angaben der UNESCO beispielsweise eingetragen, wenn sie in Krisengebieten liegen, von Naturkatastrophen bedroht werden oder aufgrund von Umweltverschmutzung in Gefahr sind.