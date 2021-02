Was haben Veränderungen in Kirche und Gemeinden mit der kleinen „Raupe Nimmersatt“ gemeinsam? Eine ganze Menge, meint David Brunner. In seinem Blog-Beitrag macht er Mut, mitunter schmerzhafte Wachstumsprozesse nicht zu scheuen. Denn: wie sich aus der Raupe ein schöner Schmetterling entwickeln kann, kann auch die Schönheit und Anziehungskraft von Kirche größer werden, wenn sie sich für Schritte außerhalb ihrer Komfortzone öffnet. „Veränderung ist in der DNA von Kirche angelegt, seit es Kirche gibt. Wirkliche Kirche, wirkliche Gemeinde Jesu ist immer sich verändernde Gemeinde, sich verändernde Kirche, weil Kirche nicht anders kann und nie anders konnte.“