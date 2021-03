Gemeinsam die Bibel abgeschrieben (pro)

Werbung

Abschreiben ausdrücklich erwünscht: In St. Gallen (Schweiz) haben seit dem Beginn der Corona-Krise rund 1000 Menschen die Bibel in Gemeinschaftsarbeit von Hand abgeschrieben. Wie das Medienmagazin pro berichtet, wurde das fertige Werk nun vorgestellt und in feierlichem Rahmen an die örtliche Stiftsbibliothek übergeben. Interessierte konnten jeweils ein Bibelkapitel abschreiben und illustrieren. Ziel des Projektes sei es laut Initiator Uwe Habenicht vor allem gewesen, den Zusammenhalt der Christen in St. Gallen zu stärken.

