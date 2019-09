Zwölf Jahre lang prägte Nicolas Legler die ICF Zürich, zehn Jahre davon als Mediensprecher und Geschäftsführer im operativen Leitungsteam. Nun hat er in einem Video der evangelikalen Freikirche überraschend seinen Rücktritt angekündigt.

Im März 2020 wechselt der 46-Jährige zurück in die Wirtschaft. Gott habe ihm und seiner Familie während einer Auszeit gezeigt, dass in seinem Leben nun etwas anderes dran sei, erklärte Legler seinen Rückzug aus der ICF. „Es sei großartig, Teil dieses Projekts gewesen zu sein.“ Am Ende sei die Investition in Menschen das, „was dich überlebt. Alles andere vergeht.“

Leo Bigger, Leiter des ICF Movements und leitender Pastor sprach von einer „traurigen Nachricht“. Die Kirche steht nun vor einer Umstrukturierung ihres Leitungsteams.