In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat fast jedes Dorf eine Kirche, viele davon stehen unter Denkmalschutz. Doch oft gibt es keine Gemeinde mehr. „Mindestens ein Viertel dieser Kirchen sind das ganze Jahr über verlässlich geschlossen“, heißt es auf der Homepage des evangelischen Kirchbautags. Im Herbst wollen Experten beim 29. Evangelischen Kirchbautag in Erfurt beraten, wie solche Kirchen erhalten werden können – allerdings nicht zwingend als Sakralgebäude.

Link: Evangelischer Kirchbautag