Antisemitische Kriminalität ist im vergangenen Jahr in Deutschland deutlich gestiegen, wie der Tagesspiegel mitteilt. So soll die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen 1646 Straftaten in 2018 registriert haben, knapp zehn Prozent mehr als noch 2017. Bei den Gewalttaten gegen Juden sind die Zahlen noch drastischer: Hier verzeichnet die Polizei eine Steigerung von 60 Prozent von 37 auf 62 Gewaltdelikte. Die Zahlen des Tagesspiegels stammen aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) und deren Fraktion. Die Ergebnisse sind nach Angaben der Polizei noch vorläufig.

