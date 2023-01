Humedica: Über 82.000 Kinder beschenkt

- Werbung -

Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Geschenk mit Herz“ hat die christliche Hilfsorganisation humedica Weihnachten 2022 nach eigenen Angaben mehr als 82.000 Geschenke an Kinder in Not verteilt. Die Pakete gingen größtenteils nach Osteuropa, auch in die Ukraine. „Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat und wir mehr als 10.000 Kindern eine kleine Ablenkung vom Krieg verschaffen konnten“, sagt Damien Marion, der bei „Geschenk mit Herz“ die Partner vor Ort betreut.

Gut 13.000 Päckchen wurden in Überseeländern wie Äthiopien, Niger und Sri Lanka vor Ort gepackt und verschenkt. So spare man Transportkosten und erhalte gleichzeitig die Wertschöpfung im jeweiligen Land, heißt es. Verteilt werden die Weihnachtspakete in Waisen- und Krankenhäusern sowie Kindergärten und Schulen. Neben Schulmaterial, Hygieneprodukten wie Duschgel und Spielzeug enthalten die Pakete noch etwas Warmes zum Anziehen. Ehrenamtliche kontrollieren laut humedica, ob die Päckchen gleich viel wert sind und ob alles drin ist, was reingehört.