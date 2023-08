Lisanne steht kurz davor, an Gott zu glauben – dank ihrer Mitbewohnerin

Zu Beginn ihres Auslandssemesters kommt Lisanne Simonis zum ersten Mal mit dem christlichen Glauben in Berührung. Vier Monate später fehlt nicht mehr viel zur Bekehrung. Lisanne sagt: Ohne meine Mitbewohnerin wäre das nie passiert.

Lisanne, hattest du irgendwelche Kontakte mit dem Glauben in deiner Kindheit?

- Werbung -

Lisanne Simonis: Nein, gar nicht. Nicht mal in der Schule. Wir hatten keinen Religionsunterricht, gar nichts. Also klar, man weiß schon, dass das existiert, aber ich selber habe mich wirklich nie damit befasst. Das erste Mal so richtig in Kontakt gekommen bin ich damit in meinem Auslandssemester in Kanada. Durch meine WG-Mitbewohnerin.

Du bist in der Schweiz aufgewachsen. Gibt es da keinen Religions- oder Ethikunterricht?

Simonis: Das kann man an den Schulen schon wählen, aber meine Eltern haben mich da nie hingeschickt.

Waren deine Eltern Mitglied in der reformierten Kirche?

Simonis: Nein. Meine Mutter früher als sie aufgewachsen ist, aber sie hat sich dann selbst dagegen entschieden. Mein Vater gar nicht.

Wie hast du davon erfahren, dass deine WG-Mitbewohnerin in Kanada gläubig ist?

Simonis: Sie wollte gerne in einen Gottesdienst gehen, aber hat sich nicht getraut alleine hinzugehen. Du weißt: Neues Land, alles fremd. Und da habe ich gesagt, ich komme einfach mal mit. Mal schauen. Ich war offen für alles. Was Neues? Warum nicht?! Und dann sind wir regelmäßig in den Gottesdienst gegangen.

- Weiterlesen nach der Werbung -

Das heißt, du hattest kein negatives Bild von Kirche und Glauben?

Simonis: Nein, eigentlich gar nicht.

In was für einer Kirche seid ihr gelandet?

Simonis: Wir waren zuerst in einer, die war ein bisschen moderner. Zum Beispiel von der Musik her. Die zweite, in der wir dann auch geblieben sind, war aus meiner Sicht etwas altmodischer, nur mit Klavier. Aber das hat mir besser gefallen.

Was hat dir daran besser gefallen?

Simonis: In der ersten Kirche herrschte so Partystimmung und ich mag Partys nicht. Es war einfach ein bisschen übertrieben. Die zweite war etwas ruhiger.

Wie war das für dich, deinen ersten Gottesdienst zu erleben?

Simonis: Es war interessant. Ich war gespannt, auch ein bisschen nervös. Aber vor allem habe ich einfach die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte gar nicht verstanden. Die haben sich immer ein Thema rausgepickt und ich kannte die Namen nicht, die Geschichte nicht. Das hat es schwer gemacht alles einzuordnen. Ein paar Sachen habe ich dann aber doch verstanden und mir gedacht: Ah ja, interessant. Aber es war schwierig zu folgen.

- Werbung -

Es scheint dir aber gefallen zu haben, da du ja weiterhin in die Kirche gegangen bist?

Simonis: Ja, das stimmt. Es war nicht so, dass ich jetzt mega begeistert war, aber ich hatte auch keine Abneigung. Ich war einfach neugierig. Und ich dachte mir: Es gehört doch ein bisschen dazu, dass man darüber mehr weiß. Vor allem war ich in Kanada in einem anderen Mindset als zu Hause. Da kennt man alles und macht immer das Gleiche. Und dort war ich so offen, eine andere Person. Da habe ich einfach mal gesagt: Ich kann das jetzt gut machen. Die Familie ist irgendwie so weit weg und dann hat man so eine andere Einstellung.

Du meintest, du hast kaum etwas von den Predigten verstanden. Hat dir deine Mitbewohnerin dann alles erklärt?

Simonis: Ja, und sie hatte auch immer sehr viele Fragen an mich. Zum Beispiel: Wie denkst du darüber? Das war schwierig zu beantworten, aber wir haben irgendwie doch darüber geredet. Ich habe viel nach Begriffen gefragt und sie hat sie mir erklärt. Aber die Zusammenhänge zu verstehen, war und ist immer noch schwierig für mich. Irgendwann hat meine Mitbewohnerin dann gesagt: Hier, wir schauen jetzt “The Chosen”.

Gehst du jetzt, wo du zurück in der Schweiz bist, weiter in den Gottesdienst?

Simonis: Na ja. Als ich wieder zurück war, war alles wieder normal. Da habe ich mich nicht getraut alleine hinzugehen. Da hatte ich schon ein bisschen Mühe. Weil ich die Leute halt nicht kenne. Meine Mitbewohnerin kam mich dann besuchen und wir sind zusammen in einen Gottesdienst gegangen. Aber die Kirche hat mir nicht so gut gefallen. Da waren fast keine jungen Leute. Das hat nicht so gepasst. Ich hatte in meinem letzten Semester viel zu tun mit meiner Bachelorarbeit und anderen Sachen. Und der Sprachunterschied hat auch eine Rolle gespielt: Auf Englisch hat mir alles richtig gut gefallen. Auf Schweizerdeutsch eher weniger.

„Ich habe von Anfang an gemerkt, wie offen alle sind, einander helfen und füreinander da sind.“ Lisanne Simonis

Was hat dir in Kanada an der Gemeinde gefallen?

Simonis: Ich fand vor allem das Gemeinschaftsgefühl beeindruckend. Die haben uns einfach zu sich nach Hause eingeladen. Diese Offenheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl durch einen gemeinsamen Glauben fand ich sehr beeindruckend. Und trotzdem musste ich nie Angst haben, nicht dazuzugehören. Ich habe von Anfang an gemerkt, wie offen alle sind, einander helfen und füreinander da sind.

Gab es etwas, was dir nicht gefallen hat?

Simonis: Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich die Hälfte nicht verstanden habe und das alles etwas komplizierter gemacht hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit irgendetwas nicht einverstanden war oder etwas komisch fand. Ich hatte schon meine Fragen, aber das war alles nicht negativ.

Für dich wäre es also einfacher gewesen, wenn die in der Predigt noch mal mehr die Grundlagen erklärt hätten?

Simonis: Ja, genau. Jeder um dich herum versteht, worum es geht und du sitzt da und hast eigentlich keine Ahnung. Das macht es schwierig.

Ein kleines Wunder

Wie kam es dann dazu, dass du dich entschieden hast, es doch mal mit dem Glauben auszuprobieren?

Simonis: Vier Monate bin ich mit meiner Mitbewohnerin in Kanada in den Gottesdienst gegangen. Einmal kam sie zu mir ins Zimmer und hat gesagt: “Wir beten jetzt mal zusammen.” Das hat mich berührt. Und überall gab es plötzlich diese unerklärlichen Geschichten. Meine Mitbewohnerin hatte gerade nicht ihren besten Tag und sie war ein bisschen traurig. Und irgendwie war ich da am Rumlaufen und dachte mir: Es wäre doch jetzt schön, ihr eine Rose mitzubringen.

Aber: Alle Geschäfte waren zu. Es war Winter. Aus irgendeinem Garten konnte ich also auch keine mitnehmen. Und selbst wenn: Sowas macht man ja nicht. Am nächsten Morgen ging ich zu einer anderen Kommilitonin und da lag einfach eine rote Rose mitten auf der Straße. Als dann Weihnachten kam und unser Auslandssemester fast zu Ende war, da habe ich gesagt: Ich möchte das mal weiter erkunden.

Würdest du sagen, dass du jetzt an Gott glaubst oder bist du eher noch am Suchen?

Simonis: Es ist wirklich so ein Mittelding. Ich würde nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent glaube, aber auch nicht gar nicht. Es gibt noch ein paar Sachen, bei denen ich meine Fragen habe. Da brauche ich noch mehr Hintergrundwissen, um wirklich zu verstehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann zu 100 Prozent glaube.

„Ist das jetzt alles Zufall oder dann doch der Weg, der irgendwie geplant ist?“ Lisanne Simonis

Und vor Kanada warst du atheistisch?

Simonis: Ja, und das ist das Interessante. Mein Charakter passt eigentlich wirklich gut in diese christliche Welt. Rückblickend ist mir da einiges klar geworden, was meinen Berufsweg betrifft. Ich habe viele Praktika im Ausland und in der Gastronomie gemacht. Dadurch habe ich einen Traum entwickelt: Ich würde gerne mal ein Schloss in England leiten. Kein typisches Bed & Breakfast oder Hotel, sondern mit gemeinsamen Kursen und Veranstaltungen. Etwas Großes, was einen Impact hat und den Leuten weiterhilft. Vor kurzem habe ich ein Jobangebot eines 5-Sterne-Hotels in Zürich bekommen und angenommen – und das, obwohl ich Betriebswirtschaft und nichts mit Gastronomie studiert habe. Ist das jetzt alles Zufall oder dann doch der Weg, der irgendwie geplant ist?

Zum Christentum gehört neben den zwischenmenschlichen Beziehungen ja auch der Glaube an Gott. Der muss dich dann auch irgendwie fasziniert haben, oder?

Simonis: Ja, schon – auch wenn ich es nicht benennen kann. Ich habe das Gefühl, man erfährt mehr darüber durch die Menschen. Und: Der Glaube an Gott gibt mir Sicherheit. Das Vertrauen, dass ich in schwierigen Situationen nicht alleine bin.

„Sie ist selbst so begeistert von Gott. Sie lebt das Ganze so extrem und das überträgt sich.“ Lisanne Simonis über ihre ehemalige WG-Mitbewohnerin

Welche Rolle hat deine Mitbewohnerin in dem ganzen Prozess gespielt?

Simonis: Die wichtigste. Also wirklich, ganz klar. Ohne sie wäre das nicht passiert. Ihre Persönlichkeit war inspirierend.

Auf welche Art und Weise?

Simonis: Einfach ihr Charakter. Sie ist selbst so begeistert von Gott. Sie lebt das Ganze so extrem und das überträgt sich.

Wie hat sie dir geholfen, einen Zugang zu Gott zu finden?

Simonis: Sie ist einfach immer da. Hat immer Zeit für meine Fragen. Wir können über alles reden. Sie ist da sehr offen. Und sie motiviert mich regelmäßig dranzubleiben durch Postkarten oder irgendwelche Magazine von 365STEPS. [das sind Hefte, die Schritt für Schritt den Glauben erklären; Anm. d. Red.]

Was braucht es, um dich vollends vom Glauben an Gott zu überzeugen?

Simonis: Ein paar Momente, die dann richtig überzeugend sind. Aber vor allem ein bisschen mehr Zeit.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Pascal Alius.