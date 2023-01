„Weihnachten im Schuhkarton“ beschenkt mehr Kinder

Die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse meldet 100.000 mehr verteilte Geschenke als im Jahr zuvor. Darunter befand sich ein ganz besonderer Schuhkarton.

- Werbung -

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ hat rund um Weihnachten 2022 weltweit 10,6 Millionen bedürftige Kinder mit Geschenken versorgt. Die Kartons enthielten Schulmaterialien, Spielzeug und Hygieneartikel. Das seien knapp 100.000 Geschenke mehr als im Jahr zuvor, teilte die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse mit. Im deutschsprachigen Raum seien vergangenes Weihnachten 291.554 Schuhkartongeschenke auf den Weg gebracht worden.

„Wir sind dankbar, dass trotz Energiekrise und Inflation so viele Menschen Großzügigkeit zeigten“, sagte Sylke Busenbender, Vorstand der Organisation im deutschsprachigen Raum. Es sei ihnen offenbar ein Anliegen, Kindern durch ein Geschenk eine Freude zu bereiten und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, Jesus kennenzulernen. In den kommenden Wochen laden die verteilenden Kirchengemeinden den Angaben zufolge die beschenkten Kinder ein, in einem Nachfolgeprogramm mehr über den christlichen Glauben zu erfahren.

Seit 1993 erhielten laut Samaritan’s Purse im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ Kinder in mehr als 170 Ländern und Regionen Geschenke. Weihnachten 2022 sei der 200-millionste Schuhkarton an ein Kind in der Ukraine übergeben worden. Gepackt wurde er von Elizabeth Groff, die einst selbst in der Ukraine beschenkt wurde.