Wer hat diesen Satz noch nicht gehört: „Gott hat einen Plan für dein Leben“. Aber wie geht man damit um, wenn im eigenen Leben vieles drunter und drüber läuft? Dies ist die Geschichte von Stefan, dem Missionar, Paketfahrer, Gemeindegründer, Mediator und Trauerbegleiter.

Von Stefan Bitzer

Nein, ich fand es am Ende meiner Schulzeit auch nicht einfach, zu entscheiden, was ich denn beruflich machen möchte. Da hat sich in den vergangenen 30 Jahren wohl nicht so viel geändert. Meine Eltern rieten mir dazu, was „Vernünftiges“ zu lernen. Damit ich was in der Hand habe. Aber was ist vernünftig? Und was habe ich dann in der Hand? Ich habe mich dann mit einem Freund auf den Weg gemacht und mir verschiedene theologische Ausbildungsstätten in Deutschland angesehen. Theologie, das klang irgendwie gut, auch wenn ich noch nicht wusste, was ich später damit machen wollte. Und dann hab ich tatsächlich Theologie studiert. Wobei der olympische Gedanke stark ausgeprägt war. Dabei sein war alles. Theorie war schon wichtig, aber Praxis war mir – damals schon – noch wichtiger. So habe ich mich sehr in der Gemeindearbeit engagiert, die Jungschar geleitet, Musik gemacht usw.

Mädchen für alles

In dieser Zeit wurde der Gedanke einer Missionsarbeit immer interessanter. Nach dem Studium ging ich deshalb mit einer internationalen Missionsorganisation nach Österreich. Dort war ich für ein Jahresteam verantwortlich. Nach zwei Jahren kam dann die Anfrage, ob ich nicht in die deutsche Zentrale kommen wolle. Dort wurde ein Assistent für die Missionsleitung gesucht. Klang gut – auch wenn inhaltlich nicht ganz klar war, was das bedeuten sollte. So habe ich Veranstaltungen mit vorbereitet und geleitet, viel Kontakt zu Menschen gehabt und in der Öffentlichkeitsarbeit mitgewirkt. Von allem ein bisschen.

Pastor und Paketfahrer

Nach zwei Jahren ging dann – inzwischen frisch verheiratet – die Reise weiter. Gemeindegründung in Tübingen. Allerdings auf eigene Kosten. Das hieß, einen Job zu suchen, mit dem man eine Familie irgendwie ernähren und trotzdem nebenher noch Pastor sein konnte. Gar nicht so leicht, wenn man nichts „Vernünftiges“ gelernt hat. So kam ich dann nach einigem Suchen und manchen Bewerbungen als Briefträger und Paketfahrer zum gelben Riesen. Ganz so prickelnd war es da nicht: morgens früh los, abends spät nach Hause. Sonntags war dann die Gemeinde und die Familie dran

Irgendwann wurde mein Vertrag nicht mehr verlängert und das Ganze mir auch zu viel. Also wieder zum Arbeitsamt und Stellenanzeigen durchforsten. Allein dieses Gefühl, auf das Amt zu müssen, und die sehr drückende Atmosphäre dort waren schon herausfordernd genug. Der Ton und wie man zum Teil behandelt wurde, machte es auch nicht besser. Ich kam mir wie ein Versager vor. Nach einer knapp einjährigen Episode als Fahrer, die ich selbst beendet hatte, weil ich nicht mehr konnte und wollte, gab es dann eine Anstellung als Pastor.

Die Zeit in der Gemeinde war klasse. Viele Herausforderungen – vor allem, wenn man eine Gemeinde von null beginnt und erst einmal Mitarbeiter finden muss – aber auch viel Schönes. Aufbruch, Neues wagen und ausprobieren, Pionierarbeit, das hat mir Spaß gemacht. Und so war ich für einige Jahre am richtigen Platz. Bis es Probleme gab. Ein paar Leute hatten Schwierigkeiten mit mir persönlich und vor allem mit mir als Pastor. Eine Person sagte mir in diesem Zusammenhang einmal: „Stefan, als Mensch bist du schon in Ordnung. Aber als Pastor taugst du eben nichts.“ Wir machten uns auf den leider sehr schwierigen Weg des Konfliktmanagements. Im Rückblick fallen mir dabei ganz viele Dinge auf, die da richtig schiefgelaufen sind. Da in diese Zeit auch einige private Herausforderungen – wie etwa der viel zu frühe Tod meiner Mutter, eine Tumorerkrankung bei mir und ein Umzug mit entsprechenden Renovierungsarbeiten –, fiel, wurde die Kraft immer weniger und der Druck immer größer.

Ausgelaugt und gefeuert