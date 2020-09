Handelsverband will Sonntagsöffnungen einklagen (WELT)

Werbung

Der Handelsverband Deutschland will für die Möglichkeit zur Sonntagsöffnung seiner Geschäfte bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, wie die „WELT“ berichtet. Auch den Rahmen einer Großveranstaltung als Bedingung für die zusätzlichen Verkaufstage lehne der Verband ab. Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage seien laut Handelsverband viele Händler auf die zusätzlichen Umsätze an den Verkaufstagen angewiesen.

Hintergrund ist der aktuelle Wegfall einiger geplanter verkaufsoffener Sonntage in Berlin. Die Sonderöffnungen waren in Kombination mit städtischen Veranstaltungen bewilligt worden, nun durch den Ausfall ebendieser aber nach Einspruch durch die Gewerkschaft Verdi wieder untersagt worden.

Link: Verkaufsoffene Sonntag im Oktober und November untersagt (WELT)