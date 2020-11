Werbung

In der Hillsong-Church in New York City sollen nach dem Rücktritt von Pastor Carl Lentz interne Untersuchungen durchgeführt werden. Das gab Hillsong-Gründer Brian Houston am Donnerstag auf seinem Twitter-Account bekannt.

Lentz, der einer breiten Öffentlichkeit als geistlicher Begleiter und Täufer des Sängers Justin Bieber bekannt geworden war, hatte kürzlich öffentlich seinen Rücktritt vom Pastorenamt der New Yorker Gemeinde erklärt. Zur Begründung sagte er, dass er in seiner Ehe untreu gewesen sei.

Laut Houston sei die angekündigten Untersuchung nötig, um eine solide Grundlage für einen Neuanfang zu haben. Den Vorwurf einer australischen Tageszeitung, Hillsong NCY habe dafür bezahlt, die Identität der Affäre geheim zu halten, wies Houston gestern ebenfalls via Twitter zurück.

Auf Instagram schrieb der 42-Jährige Carl Lentz zu der Situation, seine Zeit bei Hillsong NYC sei zu Ende. Er sei seinem Amt als Pastor nicht gerecht geworden und übernehme die volle Verantwortung für die Untreue in seiner Ehe. Er habe es verpasst, „seinen eigenen Geist zu schützen“ und sich Hilfe zu suchen, wo es nötig gewesen wäre. Er werde nun daran arbeiten, das Vertrauen seiner Familie wiederzugewinnen und hoffe auf die Vergebung sowie erneut wachsendes Vertrauen der Menschen, mit denen er verbunden sei.