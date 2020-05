Werbung

Der Theologe Martin Niemöller, „persönlicher Gefangener“ Hitlers von 1938 bis 1945, gilt als Ikone des protestantischen Widerstands in der NS-Zeit und der Friedensbewegung in der Bundesrepublik Deutschland. Obwohl Brüche in seinem Leben bekannt sind, sei er gerade von Seiten der Kirchen zur „Leitfigur verklärt worden“, schreibt der Historiker Benjamin Ziemann in der Zeitschrift „zeitzeichen“. Dabei gebe es gute Gründe für kritische Anfragen.

Link: Kein Kronzeuge – Gründe für die Revision eines verklärenden Bildes von Martin Niemöller