In den letzten Tagen der DDR gewährte der damalige Pfarrer Lobetals, Uwe Holmer, Erich und Margot Honecker Asyl in seinem Pfarrhaus. Sie fanden Zuflucht, ausgerechnet bei der Kirche, die das SED-Regime so sehr bekämpft hatte. Und Holmer sagt heute: Er würde es wieder tun. Auch andere Zeitzeugen erinnern sich im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur an diesen ungewöhnlichen Aufenthalt Honeckers vor mehr als 30 Jahren, der Lobetal in Aufruhr versetzte.

Link: Honeckers Asyl in Lobetal: „Ich würde es wieder tun“ (Deutschlandfunk Kultur)