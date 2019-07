Horst Marquardt wird am Sonntag (14. Juli) 90 Jahre alt. Er ist einer der profiliertesten evangelikalen Publizisten in Deutschland.

Der Journalist und Theologe Horst Marquardt gründete 1970 die Evangelische Nachrichtenagentur idea, 1975 den Christlichen Medienverbund KEP und war mehr als 20 Jahre in führenden Positionen des Evangeliums-Rundfunks (heute ERF Medien) in Wetzlar tätig. Bis heute sei ihm „die Verbreitung des Wortes Gottes sein wichtigstes Anliegen“, heißt es auf seinem Blog „Marquardts Bilanz“. Dort finden sich Andachten und Bibelauslegungen, die sich aus mehreren Jahrzehnten Lebenserfahrung speisen.

Von 1994 bis 1997 war Marquardt als internationaler Direktor der Radiomission „Trans World Radio“ verantwortlich für die Regionen Afrika, den Nahen Osten und Europa. Bekannt wurde Marquardt auch als Sprecher des „Wortes zum Sonntag“ in der ARD. Von 1999 bis 2017 leitete er den Kongress Christlicher Führungskräfte.

In den 50er Jahren war der gebürtige Berliner nach seinem Theologiestudium Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche in Berlin und Wien. Er gehörte bis zu seinem Ruhestand dem Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz an und war Mitbegründer des Lausanner Komitees für Weltevangelisation.