Ist das Satire oder Ernst? So richtig eindeutig ist das noch nicht. Fest steht jedenfalls: Der Publisher PlayWay S.A. und das Entwicklerstudio SimulaM haben auf der Spieleplattform Steam einen Jesus-Simulator für den PC angekündigt. „I am Jesus Christ“ heißt das Programm, mit dem der Spieler das Leben des Sohnes Gottes aus der Ego-Perspektive nacherleben können soll. Als „realistisches Simulatorspiel, das von den Geschichten des Neuen Testaments der Bibel inspiriert wurde“ kündigen die Entwickler „I am Jesus Christ“ auf der Steam-Seite an. Im Trailer ist unter anderem zu sehen, wie Jesus Blinde heilt, das Meer beruhigt, am Kreuz stirbt und wieder aufersteht. Um „Wunderkräfte“ zu bekommen, muss der Spieler laut Publisher beten.

SimulaM ist bisher als Entwickler nicht bekannt. Der Publisher PlayWay zeichnet hingegen bereits für zahlreiche seriöse Simulationen verantwortlich, beispielsweise den Car Mechanic Simulator oder den Thief Simulator. Wann das Spiel erscheint und wie viel es kosten soll, ist noch nicht bekannt.