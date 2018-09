„Israel-Feinde zu Gast bei der evangelischen Kirche“ (WELT)

Einen kritischen Blick wirft die WELT auf eine Konferenz zum Nahostkonflikt am Samstag in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Denn eingeladen seien vor allem Diskutanten, die der antisemitischen Israel-Boykott-Bewegung BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) naheständen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein rät laut der Zeitung sogar, die Tagung abzusagen oder neu zu konzeptionieren.

Link: Israel-Feinde zu Gast bei der evangelischen Kirche