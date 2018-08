Lobpreis und Fangesang – Martin Scott hat sich beobachtet, im Gottesdienst und im Fußballstadion. Wo zeigt er mehr Begeisterung? Wo kochen die Emotionen über? Nachdem Martin seine Mannschaft angefeuert hat, ist er heiser, seine Gottesdienstbeteiligung beschreibt er als „brave Biedermeierveranstaltung“. Er versucht für Gott einen Kompromiss zu finden.

Neulich war ich in einem stark auf Lobpreismusik ausgerichteten Gottesdienst zu Gast. Irgendwo in Deutschland. Das Setting des Gottesdienstes ist schnell erklärt: fünf Lieder am Stück; eine Andacht in der Mitte; fünf Lieder am Stück – Amen. Irgendwo mittendrin dann der alte Klassiker: „Über die Berge und das Meer“ mit der musikalisch sehr hervorgehobenen Textzeile „Ja, ich könnte tanzen …“ (in der Bridge). Ich schweifte gedanklich ab. „Tanzen“ – da denke ich an „Freude“. Und wenn ich an „Freude“ und „Tanzen“ denke, dann bin ich ganz schnell beim Fußball.

Schon als Kind und erst recht als Jugendlicher war ich permanent im Stadion. Ich war ein Hamburger Junge, begeistert von der Stadt und meinem HSV, und mit ca. 16 Jahren dann endlich, ausgestattet mit einer Dauerkarte für Block E, der Westkurve. Was habe ich da getanzt vor Freude, wenn ein Tor für die Rothosen fiel! Wie vielen bierversoffenen Menschen bin ich vor Freude um den Hals gefallen, wie ich meine Eltern mein ganzes Leben lang nicht umarmt habe, wenn wir im Pulk – selten, aber enthusiastisch – ein Tor der Hamburger feierten. Mit kräftiger, gesunder Stimme verließ ich samstags um 11:30 Uhr mein Zuhause und kehrte um 20 Uhr mit vollkommen heiserer Flüsterstimme zurück, nicht in der Lage, auch noch einen Piep von mir zu geben. Mein absolutes Highlight war, dass ich einmal mit meinem Freund Lars zusammen das mit 60.000 Menschen besetzte Volksparkstadion zum gemeinsamen „HSV, HSV“-Rufen animierte. Was waren wir stolz …!

„Denkerisch und glaubend war Gott meine Nr. 1 geworden – was meinen emotionalen Ausbruch anging, blieb es der HSV“

Mit 18 Jahren wurde ich dann Christ. Und landete bald in verschiedensten Gottesdiensten, vor allem in solchen, in denen eingangs benanntes Liedgut gesungen wurde. Von vorne wurde die Möglichkeit des unmittelbaren Kontakts mit Gott propagiert. Und ich wollte ihn: den direkten Draht nach oben, den heiligen Touch aus dem Himmel. Und weil dem so war, begann ich zu überlegen: Wenn Gott nun meine Nr. 1 sein soll, dann soll ihm auch mein stärkster emotionaler Ausbruch gerecht werden, meine größte Freude, mein ausdrucksstärkster Tanz, mein heftigster Lobpreis. Und fing dann an, mich zu beobachten, um schnell festzustellen: So „heftig“ war mein Lobpreis nun nicht. Gemessen an dem, was ich 14-täglich samstags im Stadion für den HSV ablieferte, war meine Gottesdienstbeteiligung sonntags eine brave Biedermeierveranstaltung. Denkerisch und glaubend war Gott meine Nr. 1 geworden – was meinen emotionalen Ausbruch anging, blieb es der HSV.

Man könnte nun denken, dass ich daraufhin „Tanzunterricht für Gott“ genommen hätte – ekstatisch, mit Ballettschuhen, hochemotional und leidenschaftlich, um meiner Freude über Gott Ausdruck zu verleihen –, ich machte es aber genau umgekehrt: refl ektierte mein Verhalten im Stadion, hörte auf, dort „Lobpreis“ zu machen, und wurde seitdem ein ziemlich stiller Stadionbesucher. Wenn ich schon nicht eruptiv für Gott Lobpreis machen konnte, so mein Kalkül, dann musste ich konsequenterweise meinen Fußball-Lobpreis so sehr runterfahren, dass Gott mein stärkster emotionaler Ausbruch blieb. Freude im Stadion und „Tanzen vor Gott“ – das sollte in meinem Leben zusammenpassen. Authentizität für mich ein höchst wichtiger Wert. Denn authentisch zu sein bedeutet: echt zu sein, wahrhaftig zu sein, aufrichtig zu sein; offen und ehrlich; so zu sein und so zu handeln, wie man wirklich denkt, wie man ist, eins zu eins aus sich heraus.

„Der Deutsche und Lobpreis – das scheint eine schwierige Gleichung zu sein“

Daher schweifte ich ab, neulich im Gottesdienst, als „Ja, ich könnte tanzen“ gesungen wurde. Ich dachte nach, über meine inneren Haltungen und Überzeugungen; und stolperte über die Textzeile „Ja, ich könnte tanzen“. Und wie immer schloss ich von mir auf andere und landete schlussendlich auf der Pointe, dass ich diese Textzeile als die vermutlich größte Lüge im deutschen Lobpreis erachte. Oder hat jemand jemanden in Gottesdiensten in Deutschland jemals tanzen sehen, während diese Textzeile gesungen wurde?

Freude und Lobpreis für Gott zusammenzubringen, ist kein Kunststück. Lobpreis und deutsche Lobpreiser zusammenzubringen – das scheint mir die wahre Herausforderung zu sein. Deutschland, Land der frohen Tänzer?! Wohl eher noch immer das Land der Dichter und Denker, der konzentrierten, tiefgehenden Gespräche; das Land der vielen Konflikte, der stundenlangen Debatten, der Menschen, die wenig unterscheiden zwischen „Das mache ich mit mir aus“ und „Das mache ich mit dir aus“. Der Deutsche und Lobpreis – das scheint eine schwierige Gleichung zu sein.

Da müssen die biblischen Vorlagen zum Worshippen für die deutsche Seele erst recht herausfordernd wirken. Stellvertretend für viele seien zwei Beispiele genannt:

Vom israelitischen König Saul heißt es, dass er eines Tages prophezeit bekommt, auf eine Gruppe von verzückten Propheten zu treffen, und dass Gottes Geist über ihn kommen wird und ihn selbst in Verzückung (in Ekstase) geraten lassen wird. Und so kommt es auch. Und „der Geist des HERRN“ kommt über Saul, und der eigentlich als depressiv-melancholische Griesgram verschriene König von Israel beginnt, in Trance zu tanzen und zu lobsingen. (vgl. 1. Sam. 10,5 ff.)

Von einem gelähmten Mann heißt es, dass er Tag für Tag am Eingang des Jerusalemer Tempels saß, um dort zu betteln. Eines Tages gehen die ehemaligen Jesus-Schüler Petrus und Johannes in den Tempel und somit an ihm vorbei. Statt, dass sie ihm Geld geben, sprechen sie ein Heilungswort über diesem Mann aus und proklamieren den Namen von Jesus Christus. Daraufhin sprang er „auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott.“ (vgl. Apg. 3,1 ff.)

Wenn der Geist des HERRN oder gar ein Wunder (an dir) geschieht und auch wenn nicht, dann spiel Gott ein Lied in deinem Herzen, spring und laufe umher, tanze, falle in Trance, raste voll aus! Solltest du aber als mitteleuropäischer, zivilisierter Lobpreiser mit der eingeforderten Extase permanent überfordert sein, kannst du mein Unbehagen sicher verstehen. Wenn zwischen dem, was wir singen, und dem, was wir empfinden immer ein deutlicher Riss bleibt – sind wir dann nicht letztendlich unglaubwürdige Glaubende oder zumindest unglaubwürdig Lobpreisende?

Von Martin Scott

