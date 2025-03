Jetzt bewerben: Redaktions-Volontariat bei Jesus.de

Ab September 2025 bieten wir in der Jesus.de-Redaktion wieder ein Volontariat an. Du hast das Schreiben im Blut und die Uni (bald) hinter dir? Zumindest den Bachelor? Du möchtest mit deinem christlichen Glauben im Bereich Medien etwas bewegen? Dann komm in unser Team!

Wir bieten den klassischen Einstieg in den Journalismus: ein zweijähriges Volontariat in der Online-Redaktion – hier bei Jesus.de. Und falls „online“ ein Fremdwort für dich ist: Auch in der Print-Abteilung ist ein Volontariatsplatz ausgeschrieben (siehe Stellenausschreibung).

Vielfältige Aufgaben

Zu den Aufgaben im Volontariat zählt der Newsbereich auf unserer Startseite (Planung, Artikel schreiben + redigieren, Interviews etc.), Newsletter (Mail + Messenger), das Reziportal und auch die Kommunikation über unsere Kanäle in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram.

Du bist kreativ und bringst gerne eigene Ideen ein? Klasse, genau das wünschen wir uns! In der Vergangenheit haben Volontäre in unserer Redaktion schon eigene Podcasts gestartet oder Projekte wie 5 Fragen, 5 Antworten an den Start gebracht.

Link: Hier online bewerben