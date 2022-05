Geistlich auftanken in stürmischen Zeiten – SCM Bundes-Verlag wiederholt KRAFTSPENDER-Aktion, um Menschen beim Durchhalten zu unterstützen.

Auch in diesem Jahr hat sich der SCM Bundes-Verlag dazu entschlossen, bis Ende Juni 15 Magazine zum halben Preis anzubieten. Dazu gehören bekannte christliche Titel wie AUFATMEN, JOYCE, Family und KLÄX, aber auch neue Magazine wie andersLEBEN.

Ziel sei es, mit lebensnahen Glaubensimpulsen für Stärkung im Alltag zu sorgen. „Angesichts der großen Krisen um uns herum fühlen wir uns oft machtlos. Unsere Magazine können das Weltgeschehen zwar nicht ändern, aber Hoffnung stiften und helfen, tragfähige Antworten auf Lebensfragen zu finden“, erklärt Redaktionsleiter Martin Gundlach zum Hintergrund der Aktion.

15 christliche Magazine für jedes Alter

Durch die große Titelvielfalt sollen Familien, Alleinstehende, Kinder oder Senioren gleichermaßen mit mutmachenden Inhalten angesprochen werden. Die Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Lage träfen uns alle gleichermaßen, so Gundlach weiter. „Da können die lebensnahen Texte und ehrlichen Erfahrungsberichte von christlichen Autorinnen und Autoren zu echten Kraftspendern für Leben und Glauben werden.“

Gott ist da – auch in schwierigen Zeiten

KRAFTSPENDER war als einmalige Aktion geplant, um Leserinnen und Lesern während Corona unter die Arme zu greifen. „Das Angebot wurde letztes Jahr tausendfach genutzt und die Rückmeldungen haben uns überwältigt. So viele Menschen haben in unseren Magazinen echte Inspirations- und Kraftquellen gefunden.“, erzählt Verlagsleiter Marc Brocksieper. „Da war uns schnell klar, dass wir die Aktion wiederholen möchten. Denn gerade jetzt sehnen wir uns doch alle nach Mut machenden Worten, die uns mitten im Alltag an Gottes Zusagen erinnern!“

Auch wenn der gemeinnützige Verlag selbst durch massiv steigende Kosten belastet ist, wolle man durch den halben Preis Menschen das Lesen und Verschenken der Magazine ermöglichen, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit dazu haben.

Die 15 Magazine sind noch bis zum 30. Juni 2022 im Shop des SCM Bundes-Verlags zum halben Preis verfügbar.

Aktionslink: Hier geht’s zum KRAFTSPENDER-Angebot





Der SCM Bundes-Verlag ist ein auf Zeitschriften und digitale Produkte spezialisiertes Medienunternehmen im Bereich der christlichen Publizistik, zu dem auch Jesus.de und amen.de gehören. Seit November 2000 gehört die SCM Bundes-Verlag gGmbH zur Verlagsgruppe Stiftung Christliche Medien (SCM).