Vielleicht habt ihr es schon bemerkt: Beim Besuch von Jesus.de werdet ihr ab sofort gefragt, ob wir euch Nachrichten schicken dürfen.

Was bedeutet das? Wenn ihr mögt, erhaltet ihr künftig drei- bis fünfmal pro Woche (nicht häufiger!) unsere wichtigsten News per „Push“-Benachrichtigung auf euer Smartphone oder euren Desktop-Browser. Das neue Angebot soll es euch leichter machen, beim Geschehen in der christlichen Welt auf dem Laufenden zu bleiben. Das Angebot ist gratis und kann jederzeit beendet werden.

Abonnieren ist denkbar einfach: Wenn ihr von dem Service profitieren wollt, stimmt einfach im Dialogfenster zu oder klickt auf das Glockensymbol unten rechts im Browserfenster. Anschließend müsst ihr nur noch eurem Browser erlauben, euch die Jesus.de-Nachrichten auszuspielen.

Wir würden uns freuen, wenn ihr den Service einfach mal ausprobiert. Und falls ihr mal keine Lust mehr auf unsere Nachrichten habt: Einfach nochmal die Glocke betätigen! 🙂

Herzliche Grüße

Euer Jesus.de-Team