Wenn man Formel-1-Profi Lewis Hamilton glaubt, hatte er beim Grand Prix von Deutschland in Hockenheim göttlichen Beistand, wie unter anderem Motorsport Total berichtet. Das Rennen stand nicht gut für ihn. Doch dann begann starker Regen und Spitzenreiter Sebastian Vettel landete im Kiesbett. Hamilton siegte.

„Jesus hat definitiv geholfen“, sagte der nun fünfmalige Weltmeister. Vor dem Rennen hatte der Sportler mit „viel Negativität“ zu kämpfen, da ihn einige Zuschauer auspfiffen. Also betete er. In dem Gewitter sieht er eine übersinnliche Gebetserhörung. „Für mich schien nach dem Rennen die Sonne, obwohl es regnete. Schon verrückt! Es war biblisch“, sagte der 33-Jährige. Allerdings habe er nicht für den Regen oder gegen Rennende gebetet. Er bete nicht für Siege: „Ich bete für Glück“ so Hamilton.

