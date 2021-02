Werbung

Vom 23.-28. Februar 2021 findet die „Jesuswoche“ der Langensteinbacher Höhe mit Interviews, Botschaften, Theater und Musik statt. Aufgrund der Pandemie-Situation in diesem Jahr digital via YouTube. Das Programm für Erwachsene beginnt jeweils ab 20 Uhr, das für Kinder ab 17 Uhr. Am Samstag gibt es ab 15 Uhr außerdem ein Familien-Special für alle Generationen. Wer zu den geplanten Zeit nicht einschalten kann, kann die Beiträge auch im Nachgang noch anschauen. Die Veranstalter hoffen, dass es den Teilnehmern gut tut, durch das Programm „gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten […] über Jesus nachzudenken, von ihm zu hören und ihn kennenzulernen.“

Link: Infos und Programm zur Jesuswoche