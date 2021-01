In eigener Sache:

Ab September 2021 bieten wir in der Jesus.de-Redaktion wieder ein Volontariat an. Du hast das Schreiben im Blut und die Uni (bald) hinter dir? Du möchtest mit deinem Glauben im Bereich Medien etwas bewegen? Dann informier dich über unser Angebot. 🙂

Wir bieten den klassischen Einstieg in den Journalismus: ein zweijähriges Volontariat in der Online-Redaktion – hier bei Jesus.de. Und falls „online“ ein Fremdwort für dich ist: Auch in der Print-Abteilung ist ein Volontariatsplatz frei.

Vielfältige Aufgaben

Zu den Volo-Aufgaben zählt der Newsbereich auf unserer Startseite (Planung, Artikel schreiben + redigieren, Interviews, Kommentare etc.), Newsletter (Mail + Messenger), das Reziportal und auch die Kommunikation über unsere Kanäle in den verschiedenen sozialen Netzwerken (Facebook, Insta, Twitter).

Ich freue mich auf deine Bewerbung!

Seid behütet in diesen turbulenten Zeiten!

Euer Daniel

(Portalleiter Jesus.de / amen.de)

Link: Redaktionsvolontariat