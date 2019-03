Joachim Kristahn: Stark mit AD(H)S – Gottes Potenzial für mein Kind erkennen und fördern

Der Titel des Buchs klingt schon vielversprechend für leidgeprüfte ADS-Eltern. Ein Buch über AD(H)S aus christlicher Sicht? Und dann auch noch von einem erfahrenen AD(H)S-Trainer und Vater? Der Anspruch des Buches ist der, die wahren Bedürfnisse, das Potenzial und die Stärken von Kindern mit AD(H)S herauszustellen und den Eltern, Lehrern oder anderen Bezugspersonen neue Perspektiven und Wege zum Herzen der Kinder aufzuzeigen. Dabei werden viele Trainingsprogramme, Hilfen und Tipps geliefert, um die neuen Erkenntnisse gleich umsetzen zu können.

Die ersten ca. 100 Seiten befassen sich hauptsächlich mit der umfassenden Diagnose sowie den Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten von AD(H)S. Ergänzt wird dieser teilweise sehr fachliche Teil durch die christliche Perspektive und die Familiengeschichte des Autors. Sollte man sich an dieser Stelle etwas „erschlagen“ fühlen von den Fachbegriffen, so liest es sich insgesamt trotzdem recht flüssig und wird durch die persönlichen Episoden gut aufgelockert. Ab Kapitel 3 geht es dann um Themen, die in dieser Form bestimmt noch in keinem AD(H)S-Buch zu finden waren: Gottes Potenzial für mein Kind entdecken und fördern, das Herz des Kindes erreichen, den inneren Schmerz des Kindes – aber auch der Eltern – erkennen. Ein sehr seelsorgerlicher und hilfreicher Ansatz, um aus der Falle herauszukommen nur die Schwächen des Kindes zu sehen.

Die letzten zwei Kapitel greifen noch einmal ganz alltagspraktische Themen auf: „Grenzen setzen“ und „Lernen“. Bei beiden Themen bleibt es nicht bei der Theorie, sondern es werden eine Menge Möglichkeiten, Tipps und Hilfen geliefert, die den Bezugspersonen den Umgang und den Alltag mit AD(H)S-Kindern vereinfachen sollen. Das hat mir auch besonders an dem Buch gefallen: Es vereint fundiertes psychologisches Wissen mit alltagstauglichen Tipps und vor allem einer christlichen Perspektive. Es ermutigt, nicht nur die Schwächen des Kindes zu sehen, sondern seine Stärken zu entdecken, mit Gottes Hilfe.

Von Judith R.