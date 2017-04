John O’Leary: On Fire – Das Leben lieben lernen mit einem, der durchs Feuer ging

John O`Leary ist neun Jahre alt, als er in der Garage seines Elternhauses zündelt und eine Explosion eines Benzinkanisters verursacht. Durch das Feuer verbrennen 100 Prozent seiner Haut – 87 Prozent sind Verbrennungen dritten Grades. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten überlebt John! In seinem Buch berichtet er über das Wunder seiner äußeren und inneren Heilung, die durch die unerschütterliche Liebe und die anhaltenden Gebete seiner Eltern und Geschwister, den unermüdlichen Einsatz von Ärzten, aber auch durch die Unterstützung unzähliger Freunde, Nachbarn und Fremder unterstützt wird.

Mit seinem Buch legt der Autor, der heute als Motivationsredner arbeitet, nicht nur Zeugnis über ein (medizinisches) Wunder ab, sondern fordert den Leser heraus, das Leben trotz aller Umstände selbst in die Hand zu nehmen. Das Leben ist nach O`Leary durchzogen von Wendepunkten, die unser ganzes Leben beeinflussen und uns herausfordern, richtungsweisende Entscheidungen für uns selbst und andere zu treffen. Das Feuer war für den Autor ein solcher Wendepunkt – aber bereits in der Notaufnahme steht er vor einem viel größeren: Er ahnt, dass es schlimm um ihn steht, hat Schmerzen und große Angst, als er seine Mutter fragt „Muss ich jetzt sterben?“ Die Antwort der Mutter ist ausschlaggebend und typisch für den gesamten Heilungsverlauf der nächsten Wochen, Monate und Jahre: „John, willst du denn sterben? Es ist deine Entscheidung, nicht meine.“ – Diese erschütternde Frage stellt O`Leary zu Beginn seines Buchs auch an den Leser: Sind Sie lebendig? Führen Sie ein erfülltes Leben?

So wie er als kleiner Junge herausgefordert war, eine Entscheidung für sein Leben zu treffen, als Voraussetzung, um für sein Überleben kämpfen zu können, gibt der Autor dem Leser in den insgesamt sieben Kapiteln des Buches auf, sich für das Leben zu entscheiden. Man wird herausgefordert, eine ehrliche Bestandsaufnahme seines Lebens zu machen, Selbstmitleid zu überwinden, Verantwortung zu übernehmen, den eigenen Wert zu erkennen, sich Ziele zu setzen, tatkräftig die Welt zu verändern…

Die Kapitel sind so aufgebaut, dass O`Leary Episoden aus seinem Leben mit Rückblicken in die Zeit seines Unfalls abwechselt und darüber beispielhaft seine Erkenntnisse für ein selbstverantwortliches Leben vermittelt. Am Ende jedes Kapitels gibt es eine Herausforderung für den Leser – eine Fragestellung oder Aufgabe, die bei der Selbstreflexion und der Umsetzung eines verantwortungsvollen Lebensstils helfen können.

Das Buch ist absolut spannend und kurzweilig geschrieben. Ich wollte es nicht mehr aus der Hand legen, bis ich erfahren hatte, wie es dem schwerverletzten Jungen gelungen ist, am Leben zu bleiben, wieder Laufen und Schreiben zu lernen, in die Schule zu gehen, einen Beruf zu lernen, eine Familie zu gründen. Dabei war ich immer in Gefahr, die Passagen nur zu überfliegen, in denen man herausgefordert wird, seine eigene Lebenshaltung zu reflektieren.

Von Sabine Mandalka