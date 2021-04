Werbung

Von KevinDavis_NRT, Staff Reviewer

Übersetzung: Karen Kersten



Was du wissen solltest:

Das lang ersehnte Soloprojekt Departures von Switchfoot-Frontmann Jon Foreman hat mich total verzaubert. Das Album enthält herausragende Tracks wie die lauthals mitzusingenden Hymnen Education und Red and Gold, sowie die nachdenkliche und anbetungswürdige Stimmung von Side by Side, A Place Called Earth, Jesus, I Have My Doubts und Thanks Be To God.

Werbung

Wie es sich anhört:

Schon beim ersten Hören wollte ich direkt von diesem großartigen neuen Album erzählen. Es erinnert mich sofort an einige der emotionaleren meiner Lieblingskünstler aus dem Bereich Alternative Rock wie The Fray oder Lifehouse und an die weicheren Songs von Switchfoot.

Das Projekt beginnt mit The Ocean Beyond the Sea, das eine nachdenkliche und ambiente Stimmung hat und sich zu einem aufregenden Refrain aufbaut, der meine Seele berührt. Jons emotionaler Gesang und die aufrichtigen, enthusiastischen und introspektiven Texte, die sich durch das ganze Album ziehen, berühren mich sehr.

Education ist mit einem peppigen Alt-Rock-Musikstil unterlegt. Der Song wird dich schon beim ersten Hören zum Mitsingen verführen. You lose yourself when you love someone/You lose yourself and you come undone, lautet der Refrain des eingängigen Songs, der in gewisser Weise die These dieses herausragenden Albums ist.

Geistliche Highlights:

Ich kann nicht genug bekommen von dem herausragenden Song A Place Called Earth. Jons gefühlvoller Gesang und der auf das Königreich fokussierte Text nehmen mich mit auf eine emotionale Reise, die mich jedes Mal dazu bringt, den mitreißenden Text singend mitzubeten. Der Song mit Lauren Daigle drückt Jons emotionales Flehen aus: Oh I long for heaven in a place called earth/Where every son and daughter will know their worth.

Bei Jesus, I Have My Doubts war ich von den ersten Tönen an gefesselt von der nachdenklichen musikalischen Stimmung und der betenden Botschaft. Der Song macht klare Bekenntnis- und Gebetsaussagen: Jesus, has the world gone mad?/Jesus, feels like the world’s in pieces/I’m sure You’ve got Your reasons/But I’ve got my doubts/Jesus, I’ve got my doubts. Der Song ist eine wunderschöne Darbietung im Stil von Davids Psalmen.

Weitere geistliche Höhepunkte finden sich in Thanks Be To God mit dem Refrain: Thanks be to God who delivers me, Christ, Christ alone come and set me free.

Wounds ist eine kraftvolle Ballade und ich liebe die Emotionen und die biblische Wahrheit, die Jordan in den Song einbringt. Das Lied wird von Jordans beruhigendem Gesang geprägt, während er fast betend singt: I’ve seen the light come in/To my darkest rooms/I can tell you, friend/That His love heals wounds.



Bestes Lied:

All diese Songs sind ergreifend und kraftvoll mit ehrlichen Texten, gesungen aus der Perspektive von jemandem wie David in den Psalmen oder Salomon in Prediger.

Side By Side ist ein wunderschöner Song mit Madison Cunningham, die den tröstlichen Refrain im Duett mit Jons gefühlvoller Stimme singt: You and I will find the ocean we come from.

Red and Gold drückt Worte des Trostes aus: So hold your faith, you’re not alone here/Stay your pace, you’re almost home.

Das bereits erwähnte A Place Called Earth hat mich sofort dazu veranlasst, den Song erneut abzuspielen. Du wirst von den Emotionen und der Botschaft des Songs mitgerissen, so dass dein Herz sich nach dem Himmel sehnt. Es ist meine vorläufige Wahl für den Song des Jahres.

Für Fans von:

Brandon Heath, Josh Wilson, Andrew Peterson, Tenth Avenue North