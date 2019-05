Der Bund der Deutschen katholischen Jugend wiederholt heute seine bundesweite 72-Stunden-Aktion zum ersten Mal. Die Jugendlichen wollen „dem Glauben Hand und Fuß“ geben und mit verschiedenen Projekten ihre Mitmenschen unterstützen, heißt es auf der Webseite. Rund 80.000 Jugendliche nehmen teil, wie Domradio berichtet.

Die Aktion sei 2013 ein großer Erfolg gewesen, stellt der ausführliche Evaluationsbericht der letzten Aktion dar. Zu der Sozialaktion unter dem Slogan „Uns schickt der Himmel“ meldeten sich fast 4.000 Gruppen, die durchschnittlich aus 23 Teilnehmern bestanden. Ein besonderer Erfolg der Aktion sei die Möglichkeit der Jugendlichen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Der Beschluss zur Aktion sieht vor, dass Jugendliche in Projekten „eigenverantwortlich und selbstorganisiert“ einen „Einsatz für das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland“ leisten. Dabei sei der Kreativität der Gruppen „keine Grenzen gesetzt“, die Priorität sei „Solidarität mit anderen zu zeigen und mit vollem Einsatz dabei zu sein“. Das Angebot reicht von der Arbeit in der Suppenküche bis zum Müllaufsammeln.