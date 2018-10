In ihrem neuen Buch „Alles außer Plan“ schreibt Jule Pflug über das Thema „Berufung“. Eindrücklich schildert sie ihre eigenen Erfahrungen mit Gott. Deswegen liest sich ihr Text auch manchmal wie eine Biographie. Mir persönlich hat Pflugs Buch sehr gut gefallen, weil sie passende Tipps gibt und interessante Themen zur Sprache kommen lässt. Besonders ins Auge gesprungen sind mir die Anregungskästen, weil ich dort kreative Ideen für den Alltag gefunden habe und die Fragen immer sehr hilfreich für mein eigenes Leben waren. Durch den guten Schreibstil der Autorin lässt sich ihr Werk flott und verständlich lesen.

Ich persönlich würde dieses Buch besonders jüngeren Menschen empfehlen, weil es sehr gut auf Themen wie zum Beispiel die Berufswahl eingeht. Aber wie Jule Pflug selbst schreibt, endet Gottes Plan für uns nie, und deswegen können auch ältere Menschen einen Blick in „Alles außer Plan“ wagen. Hierbei ist es meiner Meinung nach egal, ob Männer oder Frauen dieses Buch lesen, weil es die Autorin sehr gut geschafft hat, sowohl Frauen als auch für Männer anzusprechen. Ihr Text erzählt, wie man mit Gottes Hilfe sowohl durch gute als auch durch schlechte Zeiten gehen kann. Außerdem zeigt es dem Leser sehr verständlich auf, wie man Gottes Berufung am besten im Blick hat und wie man diese am besten von anderen Eingebungen unterscheidet.

Gott will wirklich nur das Beste für uns und will uns durch seinen Plan nicht „eins auswischen“. Das bringt Jule Pflug meiner Meinung nach in ihrem Buch sehr gut rüber. Abschließend lässt sich sagen, dass „Alles außer Plan“ sehr hilfreich ist und auch von der Länge her passt: Die Kapitel sind weder zu kurz noch zu lang und alle Fragen werden zufriedenstellend geklärt. Dennoch kommt der Leser durch Pflugs Fragen und ihre Erlebnisse selbst ins Nachdenken.

Von Fynn Peters

Leseprobe (PDF)