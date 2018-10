„Kabel eins macht ‚Das Kloster-Experiment'“ (DWDL.de)

Was passiert, wenn man Jugendliche vorübergehend ins Kloster schickt? Und zwar ohne ihnen dies vorher zu sagen! Kabel eins probiert es aus: Der Fernsehsender will testen, wie die „Generation Smartphone“ eine Welt wahrnimmt, in der es keine Likes, aber möglicherweise neue Erkenntnisse zu gewinnen gibt, berichtet das Medienmagazin DWDL. Das Format soll als dokumentarischen und unterhaltenden Charakter haben. Laut Informationen des Magazins laufen die Dreharbeiten bereits. Die Ausstrahlung ist nach Angaben der Seite für 2019 geplant.

