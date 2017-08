Karen Witemeyer: Selbst ist die Frau!

Die Autorin Karen Witemeyer zeichnet in ihrem Roman „Selbst ist die Frau!“ ein authentisches Bild der Lebenssituation von Frauen Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Der christliche Glaube wird immer wieder in die Handlung eingeflochten und spielt besonders für die Hauptcharaktere eine zentrale Rolle.

Die Handlung spielt in Harpers Station. Die junge Bankerin Emma gründete die Stadt, um Frauen in Not Zuflucht zu bieten. Hier wohnen Frauen, die größtenteils schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben. Das andere Geschlecht ist in der Kolonie nicht gerne gesehen. Die Frauen versorgen sich selbstständig und wohnen in einer engen Gemeinschaft zusammen. Als Unbekannte die Stadt und ihre Bewohnerinnen bedrohen, möchte Emma ihre Frauen unbedingt beschützen und bittet ihren Kindheitsfreund Malachi Shaw um Hilfe. Er macht sich sofort auf den Weg und setzt alles daran die Frauen und besonders Emma zu retten. Während sich die Lage weiter zuspitzt, kommen sich die beiden näher. Doch ihre Leben sind grundverschieden und sie müssen kämpfen, um alle Hindernisse zu überwinden.

Besonders finde ich, dass man in diesem Roman die Liebe nicht nur in der Beziehung zwischen Emma und Malachi findet. Der vertrauensvolle Umgang von Emmas Tanten, als sie den jungen Malachi kennen lernen, zeugt von großer Nächstenliebe. Auch in der Gemeinschaft der Frauen von Harpers Station herrscht ein liebevolles Klima, da Vertrauen und Zusammenhalt die wichtigsten Grundsätze ihres Zusammenlebens darstellen.

Witemeyer beschreibt detailgetreu das Aussehen der Figuren und lässt die Geschehnisse so noch bildlicher werden. Die spannende Geschichte und die liebenswerten Charaktere helfen, schnell in die Geschichte einzutauchen. Es wird deutlich: Ohne Gottes Hilfe ist jeder Kampf sinnlos. Nur er hat die Macht, vor Gefahren zu schützen. Durch ihren starken Willen und den Wunsch Gott an erste Stelle zu setzen, ist die Hauptfigur Emma ein großes Vorbild. Auch der Zusammenhalt der Frauen und ihr mutiges Auftreten sind sehr beeindruckend.

Von Anne-Lara Kunz