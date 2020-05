Werbung

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend stellt eine neue Bibelausgabe mit Lesungen bei Instagram vor. Vom 11. bis 22. Mai wird auf unterschiedlichen Kanälen der Plattform aus dem Buch „WIR erzählen die Bibel“ gelesen, teilte der Dachverband katholischer Kinder- und Jugendorganisationen am Mittwoch in Düsseldorf mit.

In der neuen Bibelausgabe werde deutlich, dass die Menschen in der Antike über ähnliche Themen nachgedacht hätten wie heute. So gehe es etwa um Freiheit, Kultur, Gewalt, Liebe und Würde, erklärte der Verband. Mit den Lesungen bei Instagram wolle man Einblicke in die Erzählweise der neuen Bibel geben. Acht junge Christinnen und Christen sollen dabei aus einzelnen Passagen der Bibel vorlesen. Alle Stationen werden live bei Instagram gestreamt.

Der BDKJ ist Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden mit rund 660.000 Mitgliedern. Er vertritt die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kirche, Staat und Gesellschaft.

Werbung

Link: Lesereise