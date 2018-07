Katie Davis Majors: „Katie – Hoffnung gibt nicht auf“

Schon das erste Buch der Autorin, das ein Bestseller der New York Times wurde, habe ich vor knapp 4 Jahren mit offenem Herzen gelesen. Es ist die Geschichte der Highschool- Absolventin Katie Davis Majors, die nach Afrika geht. In Uganda kümmert sie sich als Ersatz-Mutter um Waisenkinder.

Mir war es eine große Freude, jetzt dieses Buch rezensieren zu dürfen. Katie erzählt aus ihrem Leben in Afrika. Sie erzählt von einer Liebe, die tiefergeht. „Liebe ist kompliziert und gleichzeitig das Einfachste auf der Welt. Und sie ist das Einzige, worauf es ankommt“ (S. 8). Katie spürt diese Liebe von Gott. Sie empfindet sie für die Mädchen, die sie erzieht, lehrt und denen sie von Jesus erzählt.

Die Amerikanerin beschreibt eindrücklich, wie sehr sie zwischen einer chaotischen Küche und zarten Kinderhänden versucht, den Alltag zu bestreiten. Wie sie trauert, wenn wieder jemand gestorben ist, obwohl man für ihn betete. Katie wirft ihren Glauben voll in die Waagschale und sie erlebt, dass Gott sie trägt und ihr immer wieder neue Kraft gibt.

Katie buchstabiert das Thema Leid in ihrem eigenen Leben und dem ihrer Kinder immer wieder durch und sieht Leid als „heilige Einladung, [Gott] besser kennenzulernen“ (S. 80). Es ist bemerkenswert, wie sie in all den widerstrebenden Situationen Gott für das Gute in ihrem Leben dankt und den Blick auf ihn richtet.

Von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)