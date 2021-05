Was hat die scheinbar endlose Autofahrt mit einem quengeligen Kind mit unserem Gebet an Gott gemeinsam? Etwas Entscheidendes, meint Pastor Christof Lenzen: Beide wollen konkrete Antworten und „auf Sicht fahren“. Aber Gott macht uns oft ein ganz anderes Angebot – sich selbst. „Er schaut eben in unser Herz, er weiß, was wir wirklich brauchen und deswegen übergeht er dezent das Gebet der Wunscherfüllung und schwenkt um auf ein Gebet der Beziehungserfüllung.“