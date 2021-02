Werbung

Die Polizei Pforzheim hat am Sonntag den Gottesdienst einer Freikirche in Freudenstadt im Schwarzwald beendet. Rund 90 Gemeindemitglieder hätten ohne Masken und ohne Mindestabstand gefeiert, teilte die Polizei mit. Außerdem habe es keine Anwesenheitslisten gegeben und es sei gesungen worden, was wegen der Corona-Verordnungen ebenso verboten sei. Die Personalien der Teilnehmer seien aufgenommen worden.

Der Überprüfung der Gemeinde seien mehrere Hinweise aus der Bevölkerung vorausgegangen, dass die Corona-Vorschriften in der Kirche nicht eingehalten würden. Um welche der freikirchlichen Gemeinden in Freudenstadt es sich handelte, gab die Polizei nicht bekannt.

Die großen freikirchlichen Gemeindebünde in Deutschland unterstützen ausdrücklich die Regeln zur Eindämmung von Corona (z.B. hier, hier und hier).