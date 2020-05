Werbung

Kindergottesdienste finden in den meisten Gemeinden derzeit nicht statt. Dabei leiden Kinder besonders unter den Beschränkungen. Sie brauchen Kontakte, Gottesbegegnungen und Glaubenserfahrungen. Deshalb hat das Team der Kindergottesdienst-Materialien „Kleine Leute – Großer Gott“ und „SevenEleven“ Entwürfe für den Kindergottesdienst in Zeiten von Corona zusammengestellt. Die Gottesdienste sind mit wenig Material umzusetzen: als Familie zu Hause, mit wenigen Personen in der Gemeinde oder als Video-Gottesdienste.

Das Material kann hier kostenlos heruntergeladen werden.

Die Kindergottesdienst-Magazine Kleine Leute – Großer Gott und SevenEleven erscheinen im SCM Bundes-Verlag, zu dem auch Jesus.de gehört.